Toys Milano e Bay-B si torna in presenza l’8 e 9 maggio

Maggio 5, 2022

Milano, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Ben 8mila metri quadri di superficie occupata, 137 aziende presenti – per un totale di oltre 350 brand rappresentati – con una lista d’attesa che confermano il ‘sold out’. Ecco qualche numero della quinta edizione di Toys Milano, il principale evento B2B italiano dedicato al toys market e, con Bay-B, al settore della prima infanzia, che si terrà l’8 e 9 maggio a Milano presso il padiglione MiCo Sud di Fieramilanocity, organizzato dal Salone Internazionale del Giocattolo in collaborazione con Assogiocattoli, e di cui Adnkronos è media partner.

“E’ con molto piacere – afferma Maurizio Cutrino, direttore generale Assogiocattoli – che annunciamo questa importante collaborazione con il gruppo Adnkronos. Stiamo vivendo anni di continue incertezze e bisogna avere forti motivazioni per andare avanti, per lavorare su progetti come quello di una fiera che coinvolge così tante persone, aziende, fornitori e operatori del settore. Per questo motivo, sono certo che Adnkronos riuscirà ad essere un importante amplificatore della ripartenza di Toys Milano, testimoniando la vitalità di un settore importante come quello del giocattolo, prima infanzia e delle festività”.

“Finalmente – dichiara Gianfranco Ranieri, presidente del Salone internazionale del giocattolo – si torna in presenza. Nonostante l’incredibile successo di Toys Milano Plus, la versione full digital degli ultimi due anni che ha permesso di ottenere il riconoscimento ufficiale di evento internazionale, l’imminente sold out conferma quanto sia viva e forte la voglia di tornare a confrontarsi di persona, di vedere dal vivo e toccar con mano tutte le novità più esclusive in anteprima assoluta, prodotti che in un modo o nell’altro saranno protagonisti del mercato e ne determineranno le performance”.

In calendario, oltre ai classici appuntamenti di carattere puramente commerciale, diversi incontri e workshop di approfondimento in collaborazione con partner di spicco come la società di ricerche NPD Group e Sfera, il Gruppo editoriale di Rcs leader nel settore infanzia. Occasioni uniche per capire qual è la direzione del mercato e imparare ad anticiparla, grazie a puntuali studi dei dati di mercato più recenti e analisi delle tendenze attuali e future.

In programma anche la cerimonia di premiazione della quinta edizione dei Toys Awards, l’iniziativa organizzata dalla rivista specializzata TG TuttoGiocattoli di Edizioni Turbo che premia le aziende e i prodotti che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno per creatività, sensibilità ed efficienza. Ma non solo: Assogiocattoli presenterà in anteprima il programma 2022 della campagna ‘Gioco per sempre’, il progetto che ambisce a modificare ed elevare il paradigma di pensiero che si cela dietro al concetto di gioco a tutto tondo.

L’esperienza positiva maturata con le edizioni full digital degli ultimi due anni ha evidenziato quanto la nuova frontiera dell’online sia fondamentale per aprire le porte dell’evento anche a chi non ha modo di partecipare dal vivo per questioni geografiche o lavorative. Ed è per questo che Toysmilano.plus si terrà anche quest’anno: la piattaforma digitale sarà attiva dal 17 al 31 maggio e sarà sempre ricca di contenuti speciali, video, presentazioni, interviste e approfondimenti di ogni tipo.