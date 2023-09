Tpl: Maccanti (Lega), ‘a pagare conseguenze scioperi sono cittadini’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Sarebbe ora che finisse la stagione degli scioperi, tanto amati da certa sinistra e stranamente sempre di venerdì, che danneggiano soprattutto gli italiani. Con la precettazione firmata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per ridurre a quattro ore la mobilitazione del 29 settembre, si trova il giusto bilanciamento tra il diritto a manifestare e la libertà di movimento e spostamento. A pagare le conseguenze di queste proteste sono i cittadini, dalla madre che accompagna il bimbo a scuola in autobus al lavoratore che va in ufficio”. Così la deputata della Lega Elena Maccanti, capogruppo in commissione Trasporti.