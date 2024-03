Tpl: Sala, ‘Regione Lombardia ha fatto zero negli ultimi 30 anni’

23 Marzo 2024

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – L’attrattività di Milano, con il recente record di turisti, ma anche il caro vita che rischia di ‘tagliare fuori’ gli studenti. In una città in trasformazione “è impensabile per il futuro immaginare che il sindaco metropolitano sia un sindaco virtuale, senza potere e senza soldi”. Lo spiega il sindaco Giuseppe Sala nel suo intervento al convegno de Il Foglio Quotidiano dal titolo ‘Idee creative per un’Italia più attrattiva’.

Per Sala “la città metropolitana può essere una soluzione perché quando parli di prezzi delle case o urbanistica è molto diverso se parli di Milano o Cinisello e se diventasse una vera città metropolitana le politiche di trasporto pubblico cambierebbero” dice ricordando la scelta della nuova linea per Linate, mentre “Regione Lombardia, negli ultimi 30 anni, ha fatto grandi strade e zero sul trasporto pubblico, le linee che c’erano allora ci sono oggi. Se ci fosse un’autonomia metropolitana vedete quanto cambia, però è chiaro che non deve essere finta” conclude il sindaco.