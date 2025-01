Traffico influenze: Antoniozzi (Fdi), ‘dolore per Alemanno rimane persona perbene’

1 Gennaio 2025

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Ho fatto l’assessore con Gianni Alemanno e per me rimane una persona perbene. Provo dolore per quanto gli è accaduto e spero che possa presto chiudere questa vicenda. Gli sono umanamente vicino anche se non ho elementi per giudicare. Ma ritengo importante manifestare agli amici la propria solidarietà nei momenti difficili. Ed è una vicinanza del tutto personale che non ha alcun significato politico”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.