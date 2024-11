Tramvia Termini-Tor Vergata, il Rettore Levialdi Ghiron: “Al lavoro per migliore soluzione”

26 Novembre 2024

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “In merito alle notizie riportate negli organi di stampa a seguito della seconda Conferenza dei servizi tenutasi nei giorni scorsi, il rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron così commenta: ‘L’Università ha voluto evidenziare talune criticità legate all’attraversamento della tranvia nell’area di suo interesse’. La proposta progettuale non rappresenta quel valore aggiunto all’annoso problema di un collegamento di qualità tra l’area metropolitana, l’Ateneo ed il Policlinico Tor Vergata. I problemi riguardano tematiche che sono ben più ampie e complesse di quelle riassunte nei titoli di stampa dello scorso fine settimana. L’ateneo si rende disponibile a fissare al più presto un incontro per valutare ulteriori e diverse soluzioni progettuali al fine di poter consentire il rilascio del nulla-osta richiesto”. Così in un comunicato l’Università di Roma Tor Vergata commenta la situazione della tramvia che dovrebbe collegare la stazione ferroviaria di Roma Termini e l’ateneo di Tor Vergata.