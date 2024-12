Trantino: Fontana, ‘ricordiamo suo impegno parlamentare e professionale’

5 Dicembre 2024

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Enzo Trantino. Lo ricordiamo, in particolare, nel suo impegno parlamentare e professionale. Un pensiero speciale lo rivolgo a tutta la famiglia in questo momento di profondo dolore e a chi ne ha condiviso il percorso politico”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.