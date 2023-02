Trapani: arresti droga, sequestrati 50 mila euro in contanti, dieci indagati prendevano il rdc

Febbraio 17, 2023

Palermo, 17 feb. (Adnkronos) – Nelle corso delle perquisizioni legate all’operazione antidroga di Trapani, condotta dai Carabinieri, sono stati sequestrati circa 50.000 euro in contanti ritenuti provento della presunta attività delittuosa. In alcune abitazioni sono state anche smantellate le telecamere abusivamente installate da alcuni indagati per verificare l’arrivo delle forze di polizia per eventuali controlli. Dieci degli indagati sono risultati percettori del reddito di cittadinanza (a 5 di loro era stato già revocato perché non riunivano più i requisiti).