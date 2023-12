Trapani: controlli Carabinieri in centro, cinque denunciati

Dicembre 22, 2023

Palermo, 22 dic. (Adnkronos) – I Carabinieri della Compagnia di Trapani nel corso di un servizio straordinario di controllo alla circolazione stradale che vede, in questi giorni, e in particolare nelle ore serali, un maggiore afflusso di persone verso il centro abitato di Trapani, hanno denunciato in stato di libertà 5 persone. Si tratta di un 23enne di Marsala e un 27enne di Trapani per guida in stato di ebbrezza; di due giovani fratelli (uno dei quali minorenne) che, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di un manganello e di un coltello; un 21enne di Erice fermato alla guida del proprio veicolo senza la patente (mai conseguita e con recidiva specifica nel biennio).

Nel corso del medesimo servizio sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani 5 giovani poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo “hashish”.