Trapani: furto in Basilica, rubato il Bambin Gesù di cartapesta

Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – Furto al Santuario della Madonna di Trapani da dove questa mattina è stato trafugato il Bambin Gesù in cartapesta che si trovava nella rappresentazione della natività esposta in Basilica. “Confidiamo che chi ha portato via il bambinello, a cui è tanto legata la devozione dei fedeli del Santuario, si ravveda e lo riconsegni il prima possibile” ha detto nel suo appello padre Henry Venecia, rettore del Santuario. Il furto è avvenuto dopo le 10. Nel pomeriggio i padri carmelitano formalizzeranno la denuncia ai carabinieri, “senza perdere la speranza” come sottolineano.