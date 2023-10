Trapani: scaglia il pitbull contro i carabinieri e prova a colpirli con mannaia, arrestato

Ottobre 21, 2023

Palermo, 21 ott. (Adnkronos) – I Carabinieri della Stazione di Valderice (Trapani) hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 25enne del luogo per tentato omicidio e porto di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo, con precedenti di polizia, benché sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora e il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne, sarebbe stato sorpreso fuori dalla propria abitazione da una pattuglia dei Carabinieri in servizio perlustrativo. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro. La perquisizione è stata estesa all’abitazione di residenza dove il 25enne avrebbe assunto “un atteggiamento violento e ingiurioso nei confronti dei militari dapprima scagliando e aizzando contro di loro il proprio cane (di razza Pitbull) e, immediatamente dopo, tentando di colpirli con un grosso coltello da cucina”. I militari sono riusciti a disarmare e immobilizzare l’uomo che, tratto in arresto, veniva tradotto presso il carcere di Trapani.