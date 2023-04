Trasporti: a Milano incontro Comune-Regione, ‘ok a collaborazione per migliorare servizio’

Aprile 19, 2023

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – Si è svolto questa mattina, nella sede del Comune di Milano, l’incontro tra il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente. Il trasporto pubblico locale, su scala cittadina e metropolitana, il tema al centro del confronto: il sindaco Sala e l’assessore Lucente hanno condiviso l’intento di avviare un percorso di dialogo e collaborazione per migliorare un servizio fondamentale per cittadini e cittadine milanesi e non solo, per visitatori e visitatrici e city users.

Consapevoli di quanto l’efficienza del sistema del trasporto pubblico locale incida positivamente nel raggiungimento degli obiettivi di mobilità sostenibile e qualità ambientale, Comune e Regione lavoreranno insieme per raggiungere risultati stabili anche e soprattutto in una visione di medio lungo periodo.