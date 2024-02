Trasporti: ass. Lucente, ‘Campagna Fnm e Ferrovienord unisce arte e cultura’

Febbraio 1, 2024

Milano, 1 feb. – (Adnkronos) – “Quella di Ferrovienord e Fnm è un’iniziativa che accogliamo con particolare favore e che dà seguito al percorso che abbiamo già iniziato, riqualificando e ristrutturando alcune stazioni. Queste stazioni, oggi, non solo hanno qualcosa di moderno, come i Totem, ma offrono anche un racconto storico della cultura e dell’arte del mondo ferroviario, paesaggistico e turistico della nostra bella Lombardia”. Queste le parole di Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità, intervenuto in occasione della presentazione della campagna di FerrovieNord e Fnm “La vita in movimento dal 1877”, svoltasi all’ADI Design Museum di Milano. L’iniziativa vuole valorizzare il patrimonio storico e culturale di Ferrovie Nord Milano attraverso la riscoperta dei manifesti pubblicitari realizzati dal grafico Carlo Dradi tra gli anni ‘40 e ‘50. “È un percorso che inizia a metà febbraio e andrà avanti per tutto il mese, ma anche oltre – fa sapere l’assessore – toccando diverse stazioni. Si parte da Cadorna, portando poi la cultura e l’arte di un grande artista come Carlo Dradi in tutte le stazioni” conclude.