Trasporti: Bonelli, ‘Santanchè inaugura treno per Cortina con trasporto pubblico in ginocchio’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Ecco il governo Meloni. Champagne e altro con Santanchè per inaugurare il treno speciale ‘Cadore’ che da Roma va a Cortina per portare a sciare le persone il week end. Intanto i pendolari imprecano perché le ferrovie sono in ginocchio. Sono sconnessi e distanti dai problemi del paese. Per viaggiare da Crotone a Cosenza, occorrono due cambi e 4 ore per 109 km; da Siracusa a Trapani, città turistiche e non solo, sono necessari quattro cambi e 12 ore di viaggio per 360 km. Questo governo e chi amministra le ferrovie, che tagliano gli intercity e i treni per i pendolari, si vergognino!”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde – Verdi e deputato di Avs, Angelo Bonelli.