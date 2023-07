Trasporti: De Micheli (Pd), ‘precettazione dannosa e propogandistica’

Luglio 13, 2023

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Un’iniziativa dannosa e propagandistica, condotta dal ministro Salvini all’ultimo minuto contro i lavoratori e il diritto di sciopero, e del tutto inutile per gli utenti del servizio ferroviario”. Commenta con queste parole Paola De Micheli, parlamentare del Partito democratico, la precettazione dei lavoratori disposta dal MIT a poche ore dall’inizio dell’agitazione proclamata dai sindacati di Trenitalia e Italo.

“Una precettazione arrivata in ritardo – aggiunge – che ha avuto un impatto minimo sul traffico ferroviario e nessun beneficio per i passeggeri, e che invece suona come un affronto ai sindacati impegnati in un’importante vertenza per migliorare le condizioni di lavoro”. “Invece di sollevare fumo, il ministro Salvini dovrebbe affrontare i problemi per tempo e avviare un serio confronto coi rappresentanti dei lavoratori, per offrire risposte concrete e realizzabili alle loro legittime rivendicazioni”, conclude De Micheli.