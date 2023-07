Trasporti: Fratoianni, ‘Salvini offeso? Prima volta che si fa problemi di buona educazione’

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Salvini si è offeso perché gli ho dato del cialtrone sulla vicenda della precettazione nello sciopero dei trasporti, non avendo fatto nulla per settimane, ha scatenato i suoi parlamentari, e sui social i suoi simpatici supporter. È la prima volta che si fa problemi di buona educazione, quando da parte sua non ha mai lesinato insulti verso chichessia”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

“D’altra parte – continua l’esponente dei rossoverdi -, anche precettare i lavoratori e far passare il messaggio che i lavoratori siano irresponsabili è un grave insulto. Anche nascondere le ragioni della protesta dei lavoratori, che vogliono stipendi più alti e più sicurezza sul lavoro, è un insulto. Mai una volta che risponda nel merito, sempre a buttare la palla in tribuna per scamparla e non dover mai rendere conto. Evidentemente si sarà innervosito quando ha visto oltre l’80% di adesione media allo sciopero di giovedì”.

“Lo ripeto ancora: Salvini non ha nulla di cui andare orgoglioso, anzi deve chiarire molte cose. Per questo – conclude Fratoianni – abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare, perché Salvini deve rendere conto delle proprie azioni in Parlamento non sui social”.