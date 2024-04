Trasporti, Galdi (Anci): “Servono risorse per una mobilità di qualità”

16 Aprile 2024

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Solo un adeguato impiego delle risorse può fare la differenza nel campo della mobilità”. Lo ha detto Antonella Galdi, vicesegretario generale Anci, in occasione del XVIII convegno nazionale Asstra, in corso a Roma. “Il sistema dei trasporti pubblici – dichiara – è la strada migliore per rendere più vivibili le nostre città. Ma questa strada può essere percorsa solo se il trasporto pubblico riesce ad andare incontro alle esigenze dei cittadini”. Secondo Galdi, “è necessaria una rivoluzione a livello culturale, che porti ad una mobilità più accessibile e sostenibile”. Conclude: “Ridurre l’uso dell’auto privata deve essere l’obiettivo finale”.