Trasporti: Gnl, ‘in 2022 registrati 10 mln passeggeri su laghi, +5% rispetto pre-pandemia’

Dicembre 20, 2022

Milano, 20 dic. (Adnkronos) – Cresce la voglia di muoversi, viaggiare, spostarsi e godere delle bellezze naturali dei laghi Maggiore, di Garda e di Como: lo dimostrano i dati presentati da Gestione Navigazione Laghi, l’ente pubblico che da oltre 60 anni garantisce la mobilità nei tre specchi d’acqua, impegnato in una strategia tesa a rafforzare l’alleanza con le comunità territoriali e l’utenza turistica sempre più affascinata da questa modalità di trasporto. Nel 2022 sono stati infatti registrati 10 milioni di passeggeri e 680 mila veicoli in movimento, con un incremento rispettivamente del 5 e del 7 per cento rispetto al 2019. Numeri rilevanti che dimostrano come, dopo gli anni della pandemia e il timore dei contagi, oggi si manifesti un rinnovato desiderio di navigare, sia per ragioni di mobilità locale da un punto all’altro dei bacini, sia per turismo.

A condividere e commentare l’importante risultato emerso dalla conferenza stampa di fine anno dell’ente, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e il sottosegretario al Cipe, Alessandro Morelli. “I numeri presentati -spiega Donato Liguori, Gestore governativo ente laghi- sono inequivocabili e indicano l’importanza sempre più marcata di questo servizio per il territorio, con una chiara tendenza a voler trascorrere più tempo sui nostri bacini. A Como, ad esempio, registriamo un significativo incremento di passeggeri, pari quasi al +17%, e numeri eloquenti anche nel periodo autunnale”.

Dopo la pandemia, “il desiderio di scoprire le bellezze naturali del nostro territorio è aumentato anche per i turisti stranieri -sottolinea Liguori-. Le parole d’ordine su cui siamo impegnati sono chiare: destagionalizzare, abbracciare la sfida della promozione e valorizzazione territoriale anche nei mesi di bassa stagione, puntando a segnare record di traffico e presenza lungo l’intero corso dell’anno. Gli italiani i più grandi viaggiatori ed escursionisti: il turismo di prossimità è un bene per i cittadini, che riscoprono borghi e scorci inaspettati, e per le attività territoriali, sulle quali ricade”.

“Il governo intende proseguire nel percorso di transizione -assicura il sottosegretario al Cipe, Morelli- e Navigazione Laghi è l’ente perfetto per sperimentare nuove iniziative che siano poi messe a disposizione di tutti gli enti governativi. Mentre altri parlano di sostenibilità e transizione, noi passiamo dalle parole ai fatti e gli investimenti che Navigazione Laghi sta predisponendo per i prossimi anni sono in piena coerenza con le indicazioni di programmazione condivise tra Mit e Cipe”. Altra “buona notizia per tutti i lavoratori della Navigazione Laghi: abbiamo sbloccato la seconda tranche della cosiddetta una tantum per il rinnovo del contratto nazionale ed in termini concreti vuol dire che nelle tasche delle persone a gennaio arriveranno circa 250euro in più”.

Nel corso dell’incontro c’è stata poi la sigla del contratto per la costruzione di una motonave interamente ibrida con la presentazione del prototipo su scala. Un passo significativo, ha voluto sottolineare il Gestore, che conferma l’impegno concreto della Navigazione Laghi verso una mobilità sempre più sostenibile, capace di coniugare tutela ambientale e valorizzazione dei luoghi. A chiudere il pomeriggio, la consegna alle autorità presenti delle carte di libera circolazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como per l’anno 2023 e la premiazione dei dipendenti con 25 anni di anzianità di servizio.