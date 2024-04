Trasporti, Gualtieri (Asstra): “Aziende hanno ruolo importante in sviluppo economico e dei territori”

16 Aprile 2024

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Parlare di mobilità sostenibile significa avere aziende in grado di affrontare cambiamenti tecnologici ed epocali. Il caso dell’azienda che presiedo ritengo possa essere importante perché in questi anni sono state fatte scelte di investimento nel ferro in altre forme di trasporto fra cui anche il trasporto di sharing portato avanti con l’obiettivo della sostenibilità. Bologna è una delle città che ha scelto la strada della decarbonizzazione per il 2030 e questo ci ha portato a una scelta di un mix di tecnologie che va dall’elettrico al biometano all’idrogeno con un investimento anche molto importante”. Così la vicepresidente di Asstra e Ad di Tper di Bologna, Giuseppina Gualtieri, a margine del XVIII Convegno Nazionale di Asstra tenutosi a Roma.

“I contratti di servizio – ha continuato l’Ad delegato di Tper di Bologna – hanno bisogno di essere chiari, flessibili e anche di una durata adeguata per poter realizzare gli investimenti. Stiamo parlando di un settore fatto da imprese quindi di un servizio destinato a essere industriale, dunque abbiamo il compito di fare azienda e nello stesso tempo di portare quei risultati di sostenibilità e di qualità di servizio per i cittadini che sono fondamentali nello sviluppo della vita dei territori”.