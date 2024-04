Trasporti: Guidesi, ‘intermodalità e logistica fattori di sviluppo per la Lombardia’

11 Aprile 2024

Milano, 11 apr. (Adnkronos) – L’assessore regionale allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, è intervenuto al convegno ‘Lombardia-G7, mobilità e sfide future tra sviluppo delle reti e crescente instabilità globale’, in corso di svolgimento a Palazzo Lombardia, sul tema dell’intermodalità e della logistica.

“La Lombardia – ha evidenziato Guidesi – ha il record delle esportazioni ed è leader in Europa in molti settori dell’economia. Come Regione, in accordo col Governo, lavoriamo per creare le condizioni affinché le merci possano muoversi nel modo più rapido, efficiente e sostenibile anche dal punto di vista ambientale”.

“Le infrastrutture e la logistica – ha proseguito Guidesi – sono un fattore di competitività e di sviluppo economico. In questo senso favorire l’intermodalità significa lavorare anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, nel contesto di una vera neutralità tecnologica. Vogliamo consentire al ‘Sistema lombardo’ di continuare a crescere”.