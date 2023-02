Trasporti: Intrieri (Aeroitalia), ‘vero problema è che un solo vettore copre 60 per cento voli’**

Febbraio 15, 2023

Palermo, 15 feb. (Adnkronos) – “Aeroitalia nasce da una idea di Marco Bourgade e German Efremovich. Le vicende che hanno caratterizzato gli ultimi 5 anni in Italia non sono molto edificanti, soprattutto per quanto riguarda la nostra compagnia di bandiera”. Lo ha detto Francesco Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, annunciando il nuovo vettore per i voli dalla Sicilia a Roma e la Lombardia.

“Il vero problema in Italia – dice – è che c’è un solo vettore che copre il 60 per cento dei voli in Italia, questo è un grossissimo problema per l’economia. Quello che stiamo cercando di fare è qualcosa di differente, che secondo me può fare da battistrada per diverse realtà del paese”. E ha annunciato che “non ci saranno speculazioni sui prezzi”, dicendo che la tariffa “non supererà i 150 euro a tratta” e che “si potrà cambiare il volo senza pagare una penalità”.