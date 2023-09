Trasporti: Lacarra (Pd), ‘per omicidio nautico necessario prevenire, non basta inasprire pene’

Settembre 20, 2023

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Oggi finalmente diviene legge un provvedimento importante che introduce il reato di omicidio nautico nel nostro ordinamento. L’obiettivo della legge è aggiornare il nostro codice penale, prevedendo che le stesse sanzioni previste per l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali, siano estese anche per i medesimi fatti delittuosi che purtroppo avvengono in mare. Un testo ampiamente condiviso ma che si poteva migliorare ancora, soprattutto su alcuni punti importanti come previsto dagli emendamenti presentati dal collega Casu, che la maggioranza ha bocciato, fra cui per esempio considerare una condotta aggravante, come nel caso del codice della strada, l’utilizzo dello smartphone durante la guida. Non vogliamo che passi il messaggio che chi è alla guida di una barca può distrarsi guardando un telefonino o un tablet di quando in quando, mettendo al rischio le altrui vite, sia del proprio equipaggio sia di altre barche in mare”. Lo ha detto in aula il deputato del Pd Marco Lacarra, dichiarando il voto favorevole dei dem alla legge che prevede il reato di omicidio nautico.

“Nella sostanza, si inaspriscono le pene: si prevede ora una pena da due a sette anni per l’omicidio colposo nautico; da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per quelle gravissime. Ma non basta aumentare le pene per chi commette il reato, come spesso abbiamo visto fare alla maggioranza; bisogna fare ancora tanto lavoro di prevenzione, far capire l’importanza delle regole e della loro osservanza. Per questo mi auguro che le nuove norme siano accompagnate anche da una serie di iniziative che guardino alla prevenzione come obiettivo primario. Perché la vittoria non è punire con maggiore rigore, ma non avere nessuno cui infliggere una pena, né di cui piangere la morte”, ha concluso Lacarra.