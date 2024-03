Trasporti, Lucente: “Lombardia sempre più Smart e tecnologicamente innovativa”

18 Marzo 2024

Milano, 18 mar. – (Adnkronos) – “Stiamo lavorando per una Lombardia sempre più Smart e tecnologicamente innovativa, anche e soprattutto nei trasporti. Innovare significa anche progettare una nuova forma di bigliettazione digitale che consenta, nei prossimi anni, di viaggiare in Lombardia con ogni mezzo pubblico e con un solo titolo di viaggio, pagando la tratta percorsa attraverso un’App. Vogliamo semplificare la vita ai cittadini, dando vita ad una regione interconnessa ed intermodale, dove non esistono più distanze tra centro e periferie”. Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, è intervenuto al convegno ‘I trasporti a 360°. Un anno di sfide e un futuro di obiettivi’ organizzato a Palazzo Lombardia.

“Abbiamo messo in campo risorse ingenti per potenziare il trasporto -ha fatto sapere l’assessore- Penso ai 650 milioni di euro stanziati a favore del Tpl nel 2024, anticipando oltre 430 milioni di risorse del Fondo Nazionale Trasporti. Stiamo rinnovando la flotta dei treni, con un investimento di oltre 1,7 miliardi che entro il 2025 permetterà l’immissione di altri 214 nuovi treni. Senza dimenticare i nuovi autobus ibridi, le motonavi elettriche sul lago d’Iseo e il primo treno a idrogeno che entrerà in servizio sulla linea Brescia-Iseo-Edolo. La nostra è una vera ‘rivoluzione sostenibile’, con mezzi green e ad emissioni zero”, ha concluso.