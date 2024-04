Trasporti, Misiani: “Offrire alternative Tpl a chi non può permettersi auto elettrica”

16 Aprile 2024

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – ”Tutti a parole diciamo che il Traporto pubblico locale è strategico per Paese: è vero, ma dobbiamo essere più consapevoli che non c’è transizione verde senza sistema Tpl che funziona e cresce. Stiamo avviando un processo di decarbonizzazione del sistema del trasporto e chi non può perdere il reddito per acquistare un’auto elettrica, allora dobbiamo offrire una alternative alle limitazioni ambientali al traffico privato. Senza il Tpl che funziona, interi pezzi della società saranno fuori dalla mobilità”. Lo sottolinea Antonio Misiani, vicepresidente Commissione Bilancio del Senato, in occasione del XVIII Convegno Nazionale di Asstra in corso a Roma.

”L’Europa non si può non occupare più dal 2026 di risorse comuni. Anche dopo il 2026 saranno necessarie risorse europee per la transizione verde. Con le risorse statali non andiamo da nessuna parte. Se in Europa andiamo in ordine sparso finisce il mercato unico e noi andiamo peggio degli altri. Le nuove infrastrutture fatte con il Pnrr dovremo mantenerle. E si fa fatica a fare una stima di questi costi nel dibattito comune”.