Trasporti: Paita (Iv), ‘altra giornata di passione, da Salvini ultime parole famose’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Un’altra giornata di passione per le ferrovie, ancora una volta Italia divisa in due. Le ultime parole famose di Salvini, che ieri al question time al Senato ha snocciolato percentuali di puntualità, superiori all’80%, letteralmente lunari. Italia Viva lo invita a tornare sulla terra e a farsi un giro nelle stazioni. Evidentemente non c’è mai stato”. Così la coordinatrice nazionale di Italia Viva e senatrice di Azione-Italia Viva Raffaella Paita.

“Possibile che il Paese si blocchi per una grandinata o un acquazzone? È normale questo stillicidio di guasti alla rete? Per non parlare dei ritardi superiori alle tre ore sui treni ad alta velocità a Roma, assolutamente intollerabili dal momento che non c’entra nemmeno il maltempo. Occorre investire sulla modernizzazione della rete, anche utilizzando il Pnrr”, conclude Paita.