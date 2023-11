Trasporti: Pd, ‘governo non interessato a superare gap infrastrutturale’

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Non ci siamo. Davvero ci aspettavamo che il governo facesse uno sforzo per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Invece oggi il sottosegretario ai Trasporti Ferrante, rispondendo in Commissione ad una nostra interrogazione, ha colpevolmente sottovalutato tutta la vicenda, dando una risposta vacua, generica e senza alcuna prospettiva. Siamo molto insoddisfatti”. Così Anthony Barbagallo, Valentina Ghio e Marco Simiani che avevano interrogato il governo per conoscere “lo stato dell’iter di adozione del decreto di riparto delle risorse sul fondo per la perequazione infrastrutturale, con particolare riguardo al settore dei trasporti”.

“Tutto ciò – aggiungono- può determinare una ingiustificabile disparità di accesso al diritto alla mobilità da parte dei cittadini. Abbiamo ricordato al governo – precisano gli esponenti Pd – che serve colmare il gap infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del Paese, come peraltro prevede molto chiaramente la legge n.42/2009, che individua le modalità degli interventi di recupero per superare tale deficit.” Barbagallo, Ghio e Simiani avevano inoltre ricordato al ministro Salvini che “per il finanziamento di tali interventi era stato istituito un fondo con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro”.

“E’ un fondo importantissimo – hanno sottolineato i rappresentanti del Pd – soprattutto per le regioni del Sud, ma anche per l’intero Paese. E’ davvero fondamentale avere l’opportunità di utilizzare tali risorse finanziarie al fine di colmare il gap esistente tra i diversi territori nei quattro settori d’intervento infrastrutturale: trasporti, sanità, idrico e istruzione.” Per gli esponenti del Pd resta “decisivo riprendere rapidamente il percorso già avviato in conferenza unificata al fine di giungere al più presto, alla ripartizione delle risorse e all’attivazione degli investimenti. Ma, evidentemente, dalla risposta che abbiamo ricevuto oggi dal sottosegretario Ferrante tale obiettivo a questo governo non interessa minimamente.”