Trasporti, Salvini: “Investiti 600 milioni per 1800 km ciclovie e piste in tutta Italia”

27 Novembre 2024

Milano , 27 nov. – (Adnkronos) – “A chi dice che sono nemico delle biciclette rispondo che in questo momento stiamo investendo 600 milioni di euro per 1800 chilometri di ciclovie e e piste ciclabili in tutta Italia, ma la sicurezza deve essere fondamentale, non può essere una striscia di bianco tra la fermate dei bus e lo scarico e il carico merci”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, intervenendo in videocollegamento al convegno al convegno ‘Fili per il futuro delle città’, in corso allo Iulm di Milano. “Nel nuovo codice della strada che entrerà in vigore entro la metà di dicembre -aggiunge Salvini- si va a specificare come vanno fatte le ciclabili per essere sicure”.