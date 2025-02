Trasporti, Scida (Trenitalia): “Intercity è fortemente connesso con il turismo”

10 Febbraio 2025

Milano, 10 feb. (Adnkronos) – Intercity è fortemente connesso con il turismo, un business fortemente turistico, infatti, il 70% delle persone che scelgono intercity lo fanno per motivazioni leisure come vacanze, raggiungere la famiglia e fare commissioni nel weekend. Intercity è un servizio capillare che raggiunge più di 200 località, si muove lungo le coste, è conveniente e comodo. Un altro servizio che sta avendo grande successo è il trasporto bici”.

Ha spiegato Domenico Scida, direttore Business Intercity di Trenitalia, in occasione del punto stampa organizzato da Fs all’edizione 2025 del Bit a Milano, la più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore dei viaggi e del turismo, per discutere delle novità inerenti al servizio Regionale e Intercity di Trenitalia.

“Intercity ha anche un’anima notte che significa partire la sera per arrivare al mattino per percorrere lunghissime distanze tra il Nord e il Sud dell’Italia. Il trend è in crescita. Nel 2024 abbiamo trasportato di notte 2 milioni dei 17 milioni totale di Intercity con una crescita rispetto a 2022 e 2023. Si tratta di un servizio sempre più apprezzato e molti passeggeri lo scelgono anche per motivi di sostenibilità”.