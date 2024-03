Trasporti, sottosegretario Morelli: “Milano eccellenza per infrastrutture”

Marzo 11, 2024

Milano, 11 mar. (Adnkronos) – “Milano è un’eccellenza anche sul fronte Autostrade grazie a Milano Serravalle e Regione Lombardia. Con la Giornata europea delle autostrade Milano torna capitale anche su questo importantissimo settore: infrastrutture di qualità ed efficienti che migliorano la qualità della vita dei conducenti e quindi di tutti noi”.

Sono le parole di Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuto all’incontro istituzionale “Dall’Europa a Milano: un viaggio nel futuro”, organizzato lunedì 11 marzo ad Assago, da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., storica concessionaria autostradale che fa capo al gruppo FNM.

L’incontro è stato organizzato per promuovere la 51° edizione degli ASECAP days, che si svolgeranno per la prima volta a Milano, dal 13 al 15 maggio, presso Palazzo Mezzanotte.

L’evento dal titolo “L’innovazione come strumento chiave verso soluzioni sicure, inclusive e sostenibili” sarà un’occasione fondamentale per affrontare le sfide del futuro in tema di sostenibilità ambientale, di sicurezza stradale e di efficienza dei trasporti attraverso l’analisi di progetti innovativi e la condivisione di visioni differenti con una vasta platea di esperti internazionali e stakeholder di rilievo.

Tra le sfide che attendono Milano, anche quelle legate alle Olimpiadi: “Ci sono alcune criticità che speriamo di risolvere al più presto con il Comune di Milano -fa sapere il sottosegretario – Aspettiamo che il Comune ci dica quali sono le necessità per iniziare a definire le tempistiche per quanto riguarda le opere sportive”.

Proprio legate ai giochi olimpici ci saranno importantissime nuove infrastrutture: “Penso all’adeguamento della statale 36 che collega Milano a Lecco e agli adeguamenti della 38 tra Lecco e Sondrio, oltre a rinnovare completamente le città di Bormio e Livigno che diventeranno così delle vere e proprie capitali dello sci a livello mondiale” conclude Morelli.