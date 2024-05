Trasporto aereo, Di Palma (Enac): “Aeroporti creano ricchezza per Paese”

15 Maggio 2024

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo quattro aeroporti intercontinentali, Roma, Venezia, Milano e Catania che creano ricchezza per il Paese grazie al trasporto aereo. Abbiamo una capacità sistemica e dobbiamo rafforzare l’integrazione logistica per attrarre il turismo. Abbiamo grandi opportunità”. Il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, lo sottolinea in occasione di una iniziativa di Adr.