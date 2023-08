Trasporto aereo: Pellicini (Fdi), ‘bene il ministro Urso, misure volte a difendere i consumatori’

Agosto 16, 2023

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Non posso che apprezzare l’intervento del ministro Urso attraverso il decreto sul caro voli, finalizzato alla difesa del cittadino consumatore, soprattutto di coloro che vivono nei territori insulari. E soprattutto, il ministro ha fatto bene a non subire le provocazioni dell’amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson, ricordando alla compagnia aerea le violazioni compiute e l’importanza del mercato italiano per il suo business. Ha ragione il ministro Urso: se Ryanair vorrà andarsene dall’Italia, altre compagnie occuperanno lo spazio lasciato libero. Il governo italiano non si fa ricattare”. Lo dice Andrea Pellicini, deputato di Fratelli d’Italia.