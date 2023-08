Trasporto aereo: Russo (Fdi), ‘reazioni Ryanair scomposte, mostrano governo su buona strada’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Le scomposte reazioni di Ryanair sui provvedimenti intrapresi dal governo mostrano in tutta evidenza che l’esecutivo è sulla buona strada per calmierare i prezzi dei voli. Come ha giustamente fatto notare il ministro Urso, la compagnia aerea avrebbe bisogno di esperti di diritto commerciale per comprendere che le sue pratiche sono state più volte scorrette, a dimostrazione delle ripetute sanzioni in cui è occorsa. Per quanto ci riguarda, quindi, nessun passo indietro sulle scelte intraprese, a tutela dei cittadini e dell’interesse nazionale”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, capogruppo in commissione bicamerale Insularità.