Trasporto aereo: Zedda (Fdi), ‘Ryanair si concentri su rispetto regole’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “La reazione di Ryanair sui recenti provvedimenti del governo testimonia che, al contrario di quanto l’opposizione racconta, l’esecutivo non adotta misure spot. Negli anni, e questo lo sanno bene dalle parti dell’azienda, le violazioni che hanno commesso sono state innumerevoli, e le sanzioni che gli sono state comminate sono qui a testimoniarlo, quindi la compagnia Ryanair dovrebbe concentrarsi di più sulla buona pratica del suo esercizio che sui provvedimenti sanzionatori nei quali incorre. Fratelli d’Italia continua a lavorare al fianco degli italiani e per l’interesse nazionale, siamo stati votati per questo e non intendiamo retrocedere”. Lo scrive in una nota Antonella Zedda, senatrice e vice presidente del gruppo di Fratelli d’Italia.