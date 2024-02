Trattori: Beduschi (Reg. Lombardia), ‘Renzi cavalca proteste, ma ha memoria cortissima’

Febbraio 8, 2024

Milano, 8 feb. (Adnkronos) – “Ci vuole coraggio a salire sui trattori e cavalcare il disagio degli agricoltori, come sta facendo Renzi e in generale la sinistra. Il governo Meloni e il ministro Lollobrigida hanno sostenuto con coerenza e in tutte le sedi le istanze che oggi sono al centro delle proteste del mondo agricolo”. Lo dichiara l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia Alessandro Beduschi.

“Oggi -afferma Beduschi- tutti esprimono solidarietà alla categoria, anche chi per anni a Bruxelles e in Italia ha appoggiato tutti i provvedimenti contro il settore, in nome di un’ideologia pseudo ambientalista che ha messo in ginocchio l’agricoltura italiana ed europea. Ogni atto del governo e della Regione Lombardia, così come i voti dei nostri europarlamentari, confermano chi da difende il settore e chi invece oggi ne strumentalizza le giuste rivendicazioni”. Ovviamente -conclude Beduschi- tutto è migliorabile e per questo siamo al lavoro ogni giorno confrontandoci con la categoria”.