Trattori: Castelli (Ncs), ’22/02 manifestazione a Roma aperta a tutti’

Febbraio 17, 2024

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Giovedì 22 febbraio alle ore 11.00 a Roma, in Piazza Santi Apostoli, si svolgerà la manifestazione di protesta organizzata da Sud chiama Nord, movimento fondato da Cateno De Luca, per sostenente agricoltori e allevatori colpiti dalle folli politiche nazionali ed europee.

“È il momento di esserci, perché la misura è colma e se non diamo un segnale forte adesso, penseranno che potranno continuare a colpire ognuno di noi. Sarà una piazza di protesta ma pacifica, senza bandiere di partito e aperta a tutti”, lo afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord. “La manifestazione è rivolta a tutte le categorie colpite da questo governo, allevatori e agricoltori, ma anche ambulanti, balneari, autonomi, imprenditi. A queste categorie il governo da un giorno all’altro ha cambiato leggi stravolgendo le loro vite. Il nostro invito è rivolto anche a tutte le sigle sindacali e datoriali, ai partiti d’opposizione che contestano questo governo, comprese le forze politiche che oggi non stanno in Parlamento. In maniera democratica e civile sarà importante unire le forze per ribadire le libertà degli italiani”, aggiunge l’On. Laura Castelli.