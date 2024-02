Trattori: Meloni, ‘300 mln per emergenze comparto, da pere a kiwi e vite’

Febbraio 9, 2024

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Il governo ha già stanziato 300 milioni di euro per il prossimo triennio per far fronte alle emergenze in agricoltura. Le prime filiere oggetto di un intervento da 30 milioni di euro saranno pere, kiwi e vite colpite da peronospora”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni al tavolo con le sigle agricole in corso a Palazzo Chigi.