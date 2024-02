Trattori: Meloni, ‘difenderemo ancor più made in Italy, controlli rafforzati’**

Febbraio 9, 2024

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Difenderemo, con ancora maggior vigore, il Made in Italy. Contro le importazioni da Paesi terzi che non rispettano gli standard sanitari, la tracciabilità e le norme sull’origine il Governo ha istituito una cabina di regia interforze (Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitanerie di Porto, Dogane, AGEA e ICQRF) che ha definito un Piano straordinario di controlli per il 2024. Con il Nuovo Piano controlli sarà allargato lo spettro delle filiere sottoposte a verifica e verrà aumentato il numero degli agenti impiegati nei punti sensibili come i porti di arrivo delle merci”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni al tavolo con le sigle agricole in corso a Palazzo Chigi.