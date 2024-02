Trattori: Meloni, ‘rafforzare vincolo origine italiana per carta Dedicata a te’**

Febbraio 9, 2024

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Vogliamo continuare ad incentivare le filiere 100% italiane. Come sapete, nella legge di bilancio, per aiutare le famiglie in difficoltà nella legge di Bilancio sono stati stanziati 650 milioni di euro, per acquisto di cibo da Agea per i pacchi alimentari e per la carta Dedicata a te. Il Governo intende proseguire su questa strada, rafforzando il vincolo di origine 100% italiana delle produzioni, come aiuto diretto alla filiera agroalimentare nazionale”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni al tavolo con le sigle agricole in corso a Palazzo Chigi.