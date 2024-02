Trattori: Orlando (Pd), ‘servono strumenti per regolare prezzi e misure protezionistiche’

Febbraio 10, 2024

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “Se si vuole affrontare una trasformazione che determina oggettivamente un aumento dei costi si devono avere più strumenti per regolare i prezzi. E si deve avere anche qualche misura di carattere protezionistico, quando si ha la competizione di prodotti che vengono da altri Paesi che non applicano quegli standard né sul fronte della manodopera né sul fronte dei disciplinari che obbligano a rispettare determinati standard”. Lo ha detto il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando ad Omnibus su La7.

“Probabilmente il tema è quello di costruire nuovi strumenti a livello europeo, e non Paese per Paese che siano in grado di evitare prezzi che non coprono i costi”, ha spiegato tra l’altro l’esponente dem sottolineando: “A monte c’è un tema fondamentale: il libero mercato se lo si vuole produce questi effetti. In questo momento forse bisognerebbe pensare di dare più strumenti che consentano di proteggere l’agricoltura sia verso la produzione globale, sia nei confronti di altri produttori di paesi europei, sia nel rapporto con la grande distribuzione”.