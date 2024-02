Trattori: Pd, ‘destra scappa da responsabilità, manifestanti vadano a P.Chigi’

Febbraio 6, 2024

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “La cosa più insopportabile della destra italiana è la costante presa in giro delle persone, il tentativo di ingannarle, il piagnisteo vittimista per dare sempre colpa agli altri. Provano a cavalcare la protesta degli agricoltori in modo patetico, come se fossero dei passanti e non i responsabili che governano”. Così su X il deputato democratico, componente della segreteria del Pd, Marco Furfaro.

“Seguitemi. La destra dice che il problema è l’Europa. Bene. Sapete chi è il commissario europeo all’agricoltura? – chiede l’esponente dem – Il polacco conservatore di destra Janusz Wojciechowski del partito Diritto e Giustizia che in Europa fa riferimento al Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei. Sapete chi ne è la Presidente? Giorgia Meloni. Passiamo al Consiglio europeo. Sapete chi siede da un anno e mezzo nel consiglio? Giorgia Meloni. Il problema è il governo italiano? Bene, gli agricoltori protestano perché Meloni, Salvini, Lollobrigida e il loro governo hanno: tolto l’esenzione Irpef; tolto esenzione contributi under40; messo assicurazione obbligatoria e diminuito parte copertura dello Stato; escluso canoni agevolati per le rinnovabili. Gli agricoltori vadano a manifestare a Palazzo Chigi, non a Sanremo. E soprattutto la destra la smetta di prendere in giro le persone e affronti i problemi che causa ogni giorno a tutta Italia”, conclude Furfaro.