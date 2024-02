Trattori: proposte Pd per agricoltura, domani conferenza con Schlein al Nazareno

Febbraio 15, 2024

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Si terrà domani venerdì 16 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 13, presso la Sala Sassoli della sede nazionale del Partito Democratico la Conferenza nazionale sul futuro dell’agricoltura, a cui prenderà parte, insieme alle associazioni e alle organizzazioni del settore, la segretaria Elly Schlein.

“Le proteste degli agricoltori impongono risposte, per questo abbiamo promosso un momento di confronto. Gli agricoltori e il loro giusto reddito devono essere il perno della filiera agroalimentare. Il cibo non può essere considerato una merce, essendo un bene primario e un diritto: per questo, l’obiettivo deve essere garantirlo a tutte e a tutti, sano e sostenibile”, spiega Camilla Laureti, responsabile per le politiche agricole della Segreteria nazionale.

“La conversione ecologica è irrinunciabile e non esiste, come dicono le destre, conflitto fra ambiente e agricoltura: gli agricoltori sono custodi dei territori, delle biodiversità e della nostra salute. Pagano il cambiamento climatico e devono essere protagonisti dell’impegno a contrastarlo. Come Pd metteremo a disposizione alcune proposte per il settore e ci auguriamo che altre possano emergere dall’ascolto di chi, ogni giorno e fra mille difficoltà, si occupa e vive di agricoltura”, conclude.