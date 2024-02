Trattori: Renzi, ‘Lollobrigida ha cercato di strumentalizzarli, prima torna a casa meglio è’

Febbraio 9, 2024

Roma, 9 feb (Adnkronos) – “Lollobrigida ha cercato di strumentalizzare la protesta. Ma gli agricoltori non sono sprovveduti. Si sono accorti che proprio il Ministro – con invidiabile faccia di bronzo – ha reintrodotto l’Irpef agricola che il mio Governo aveva cancellato e hanno capito che dovranno pagare 248 milioni di euro in più, quella che io chiamo Lollotax. La verità è che Lollobrigida non è capace: fa il ministro solo perché è il cognato della Meloni. Prima torna a casa, meglio è”. Lo dice Matteo Renzi, a ‘Qn’, parlando della protesta dei trattori.

Il leader di Iv, tra le altre cose, parla anche delle elezioni europee: “Quello di cui sono sicuro è che io farò un bel risultato candidandomi in tutti i collegi. Ci metto la faccia, vedremo chi avrà il coraggio di fare altrettanto”, dice.