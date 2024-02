Trattori: Riscatto agricolo, siamo in sospeso ma pronti a salire sul palco dell’Ariston**

Febbraio 8, 2024

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Noi siamo ancora fermi al presidio di Brescia ma in tre ore al massimo possiamo raggiungere Sanremo in automobile. Siamo in sospeso pronti a partire se arriva una conferma che ci faranno salire sul palco”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Davide Pedrotti, l’allevatore di Riscatto agricolo che è tra i quattro giovani delegati dal movimento a parlare sul palco dell’Ariston questa sera, secondo accordi intercorsi in questi giorni. Tuttavia “al momento sono in corso verifiche, dobbiamo dimostrare documenti alla mano che siamo il primo movimento agricolo autonomo italiano” spiega Pedrotti.

Meno diplomatico è un altro portavoce, Filippo Goglio: “Si sono rimangiati la parola, credo siano arrivate pressioni non so da chi perché prima ci hanno invitato e avevamo concordato con l’ufficio stampa della Rai di salire sul palco, solo che stamattina ho sentito alla radio che c’è una chiusura nei nostri confronti. Comunque oggi pomeriggio partiremo con mia figlia Giulia e saremo là, – sottolinea – se ci vogliono far salire sul palco faremo sapere le nostre problematiche e ruberemo solo dieci minuti al festival della canzone. Ma l’ufficlità non è ancora arrivata” spiega Goglio che è appunto il padre Giulia, la ragazza che insieme ad altri tre giovani agricoltori dovrebbe rappresentare le istanze della protesta dei trattori davanti alla platea di Sanremo.

Intanto, otto trattori di Riscatto Agricolo sono arrivati nella cittadina ligure stamattina alle 6 e attualmente sono sottoposti ai controlli della Digos. Si trovano a qualche chilometro dalla piazza dove sta la mucca Ercolina, mascotte degli agricoltori italiani, che sta a 50 metri dall’Ariston.