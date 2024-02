Trattori: Tajani, ‘accelerare su norme su caccia, danni per agricoltura’

Febbraio 9, 2024

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – Quello con le sigle agricole a Palazzo Chigi “è stato un incontro molto positivo. Abbiamo ascoltato le richieste delle organizzazioni agricole e sono state fatte alcune proposte. Io credo che la quota 10mila” euro di reddito “si possa ripristinare per quanto riguarda l’Irpef, credo che si debbano accelerare anche i tempi per l’approvazione delle norme sulla caccia, perché gli animali selvatici provocano grandi danni all’agricoltura. Non significa non avere a cuore il benessere animale, ma proteggere le produzioni agricole”. Lo dice il ministro agli Affari europei e vicepremier Antonio Tajani, lasciando Palazzo Chigi dopo il tavolo con le sigle agricole a Palazzo Chigi.