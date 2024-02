Trattori: Tajani, ‘serve strategia no messaggi spot a chi protesta’**

Febbraio 9, 2024

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Serve un cambio di marcia, serve una visione strategica, non serve il rimedio al problema di oggi e non serve soltanto lanciare un messaggio a chi manifesta. Serve parlare con la maggioranza del mondo agricolo per avere una prospettiva che permetta all’agricoltura di rappresentare un settore portante dell’economia”. Lo dice il ministro agli Affari europei e vicepremier Antonio Tajani, lasciando Palazzo Chigi dopo il tavolo con le sigle agricole a Palazzo Chigi.

“Questo governo e Fi – rimarca ancora – sono assolutamente al fianco del mondo agricolo, certamente non possiamo condividere le violenze che ci sono state a Bruxelles, ma i problemi si risolvono dialogando come noi abbiamo sempre fatto”.