Trenitalia: in un anno venduti 1 mln biglietti Frecciarossa in Francia, ‘target raggiunti’

Dicembre 14, 2022

Milano, 14 dic. (Adnkronos) – “Ad un anno dal lancio di Trenitalia France e del collegamento tra Parigi e Milano in Frecciarossa, sono stati pienamente raggiunti tutti gli obiettivi prefissati dalla società del gruppo Fs che a dicembre ha venduto il milionesimo biglietto in un anno di attività”. Lo comunica in una nota Trenitalia, sottolineando che si tratta di “un traguardo che racconta una soddisfazione crescente dei clienti per l’offerta di mobilità eco-responsabile della società capofila del polo passeggeri del gruppo Fs”.

“I numeri -si legge nella nota- parlano chiaro: il tasso di occupazione media dei posti del Frecciarossa è del 70% per un livello di soddisfazione dei clienti molto elevato”. Tant’è che “in un sondaggio effettuato a bordo dei treni Frecciarossa da OpinionWay su richiesta di Trenitalia nel settembre 2022 sulla linea Parigi-Milano e sulla linea Parigi-Lione, emerge che il 98% dei clienti, di cui quasi il 60% viaggia per la prima volta a bordo del Frecciarossa, si dichiara soddisfatto del viaggio a bordo; il 91% è soddisfatto del rapporto qualità/prezzo; il 92% considera naturalmente il treno Frecciarossa per un percorso futuro; il 96% si dichiara disposto a consigliare Trenitalia ai propri cari e, infine, i passeggeri si dicono molto soddisfatti del personale di bordo”.

Come sottolineato dal presidente di Trenitalia France Roberto Rinaudo, attualmente la società del gruppo Fs oltralpe offre quattro viaggi giornalieri di andata e ritorno tra Parigi e Milano, al mattino e al pomeriggio. Da Parigi, la linea serve Lione, Chambéry, Modane, Bardonecchia, Torino e infine Milano. A questi due collegamenti se ne sono aggiunti ultimamente altri sei di andata e ritorno al giorno tra Parigi e Lione, con una fermata sia a Lione Part-Dieu che a Lione Perrache: “Una scelta strategica che segue l’impegno di Trenitalia France ad orientare sempre più attenzione alle aziende e ai professionisti che viaggiano in treno per lavoro”. A loro sarà rivolta “presto un’offerta dedicata, coerentemente con la recente decisione dell’Unione europea che ha dato il via libera allo stop alle tratte aeree a corto raggio, come proposto nel piano francese ‘Climat et résilience’ del 2021′.

L’arrivo di Trenitalia sul mercato francese avrebbe giovato anche al livello dei prezzi dei treni transalpini: “Secondo i dati della piattaforma di prenotazione Trainline, dall’apertura alla concorrenza i prezzi medi dei biglietti si sarebbero abbassati dell’8%. Sempre secondo Trainline, sulla linea Parigi-Lione e Parigi-Milano (andata e ritorno) tra il 4 settembre e il 3 dicembre 2022 Trenitalia ha registrato prezzi medi inferiori alla concorrenza: per andare da Parigi a Lione con Tgv ci vogliono in media 57 euro, mentre con la società del gruppo Fs ne bastano 40”.

Ma la presenza europea del gruppo Fs non si ferma in Francia: “È di due giorni fa l’annuncio da Madrid dell’ad di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris sul progetto di collegare con il Frecciarossa Barcellona con Parigi, unendo di fatto Madrid con la capitale francese, visto che il Frecciarossa ha già inaugurato nella penisola iberica il suo servizio ad Alta Velocità tra Madrid e Barcellona”.

Il tutto “per rispondere con i fatti all’obiettivo del piano industriale decennale del gruppo Fs che vuole fare dell’Europa un mercato domestico e incrementare i suoi ricavi internazionali di Ferrovie dello Stato dagli 1,8 miliardi di euro del 2019 a circa 5 miliardi nel 2031”.