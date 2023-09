Trentino-Alto Adige: Ambrosi (Fdi), ‘funzionerà sempre meglio in Italia che stiamo costruendo’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Il nostro pensiero sull’autonomia del Trentino-Alto Adige è chiaro: diciamo sì a un’autonomia forte che funzionerà sempre meglio nell’Italia sempre più autorevole che stiamo costruendo, due forze che si esaltino l’un l’altra costituiscono del resto la migliore garanzia per le cittadine e i cittadini, al di là di ogni colore politico. Autonomia intesa non come affare di un singolo partito ma come valore prezioso che appartiene a tutte e tutti noi e che abbiamo il sacrosanto dovere di difendere. L’impegno certamente da parte nostra sarà fare squadra a livello regionale con tutti i rappresentanti, di ogni schieramento politico, che i cittadini democraticamente eleggeranno. Siamo infatti consapevoli di essere una piccola parte rispetto al numero complessivo degli abitanti nazionali Per questo dobbiamo lavorare insieme nell’interesse del nostro territorio, della nostra gente e della nostra Autonomia, pronti a confrontarci senza pregiudizi e senza steccati anche con gli altri schieramenti”. Lo dichiara in occasione della Giornata dell’autonomia del Trentino-Alto Adige la deputata di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi.

“Celebrare la Giornata dell’autonomia significa anche difenderne la sua parte più nobile e solidale, non chiudendo gli occhi di fronte a chi ha bisogno. E vorrei dedicare questa giornata proprio a trentini e altoatesini in difficoltà, perché nessuno sia lasciato indietro”, conclude.