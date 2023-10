Trentino: Meloni, ‘voto a Fdi è conferma buongoverno centrodestra’

Ottobre 20, 2023

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Domenica 22 ottobre si vota in Trentino per scegliere il presidente della Provincia e il Consiglio provinciale. Io sono qui a chiedervi di andare a votare e di votare Fratelli d’Italia. Bastano cinque minuti ed è semplicissimo: basta fare una croce sul nostro simbolo per confermare il buongoverno del centrodestra e dare più forza a Fratelli d’Italia anche in Trentino”. Così la premier Giorgia Meloni in un video messaggio per la chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia in Trentino, in vista delle elezioni provinciali di domenica.

“Ogni voto a Fratelli d’Italia è un voto per un Trentino più sicuro, più attento ai bisogni di famiglie e imprese, più vicino alle istanze di chi produce e che si rimbocca le maniche ogni giorno. Ogni voto a Fratelli d’Italia è un voto per rafforzare l’autonomia del Trentino e per renderla sempre più un’opportunità. La scelta spetta a voi, a nessun altro”.