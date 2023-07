Trento: Costa, ‘bene Consiglio di Stato, ora governo e Regione lavorino insieme’

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. – (Adnkronos) – “Accolgo con soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato che boccia le ordinanze del presidente della provincia di Trento e le bolla come sproporzionate e non coerenti con la normativa nazionale e sovranazionale. Lo abbiamo detto subito, e grazie al ricorso delle associazioni animaliste, è stato messo nero su bianco in una sentenza. Spero che questa bocciatura possa essere da esempio alle istituzioni: bisogna lavorare senza sosta per un piano di convivenza e di gestione, magari riprendendo quello che scrivemmo quando ero ministro e che ancora deve essere adottato dalla Conferenza delle Regioni”. Così il vice presidente della Camera Sergio Costa (M5S).