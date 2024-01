Trento: donna morta in casa, pm ascolta parenti e conoscenti**

Gennaio 17, 2024

Milano, 17 gen. (Adnkronos) – Parenti e persone che conoscevano Maria Antonietta Panico, 42 anni, trovata senza vita nella sua abitazione a Trento, vengono sentiti dalla pm tridentina Patrizia Foiera che indaga su quanto accaduto in via Vicenza. E’ quanto risulta all’Adnkronos. Sul corpo della donna, appassionata di politica, non risultano segni evidenti di ferite e bisognerà attendere l’autopsia, spiegano dalla procura, per capire se si tratta di un decesso per cause naturali o di un omicidio. Gli inquirenti attendono “altri accertamenti” da parte dei carabinieri per pronunciarsi sull’episodio.