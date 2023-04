Trento: Floridia (Avs), ‘su Jj4 bene soluzioni ponderate, ordinanze Fugatti crudeli’

Aprile 22, 2023

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Nell’analizzare bene tutte le opzioni relative alla sorte di Jj4 e degli altri orsi presenti in Trentino, una soluzione “cruelty free” sembra ora più vicina. Questo a dimostrazione che, come ho detto fin dall’inizio di questa vicenda, le decisioni ponderate sono sempre la chiave di una buona scelta. Le ordinanze scomposte e dilettantistiche di ‘condanna a morte’ dello sceriffo Fugatti invece, non servono a nulla: creano confusione e non tutelano la sicurezza dei cittadini. La convivenza tra uomo e fauna selvatica è possibile ma vanno recuperati gli anni di assoluto immobilismo della Provincia Autonoma di Trento. Ora bisogna essere pragmatici, non certo vendicativi nei confronti di animali così straordinari”. Lo ha detto la senatrice Aurora Floridia dell’Alleanza Verdi e Sinistra, membro della commissione ambiente di palazzo Madama.